Polizeistatistik für 2017 hat ihre Tücken

Die Polizeistatistik hat auch ihre Tücken, sagt Sprecherin Ingrid Königs. Denn: Laut Erfassung wurden in den ersten acht Monaten 2017 genau so viele Haftbefehle wegen Nichtantretens der Freiheitsstrafe gezählt wie im Gesamtjahr 2016 (29).

Ebenfalls ist die Zahl der Untersuchungshaftbefehle für Angeklagte, die nicht zur Verhandlung erschienen sind, mit 20 in 2016 und 21 bis Mitte August 2017 nahezu identisch. Es könnte unter anderem zu doppelten Erfassungen gekommen sein, so Königs.

Die übrige Statistik 2017 bislang lautet: 410 Haftbefehle als Ersatzfreiheitsstrafe, 402 Erzwingungshaftbefehle, 20 Untersuchungshaftbefehle wegen dringenden Tatverdachts, fünf Vorführungshaftbefehle sowie zwölf sonstige Haftbefehle.

Drei gewichtige Haftgründe sind die Fluchtgefahr, die Verdunkelungsgefahr und die Wiederholungsgefahr. Fluchtgefahr bedeutet, dass jemand auf der Flucht ist oder die Chance groß ist, dass er sich einem Prozess entzieht. Wenn der dringende Verdacht besteht, dass ein Beschuldigter plant, Beweismaterial und Zeugen zu manipulieren oder andere dazu anstiftet, dies für ihn zu tun, und deswegen das Ermitteln der Wahrheit erschwert wird, spricht man von Verdunklungsgefahr.

Wiederholungsgefahr besteht, wenn ein Täter bereits mehrere Taten begangen hat und weitere begehen könnte. Da die Flucht- und Verdunkelungsgefahr oft nicht mit Fakten belegbar sind, sind in den Fällen die polizeiliche Ermittlungsakte (Vernehmungsprotokolle, Beweismittel, Vorstrafenregister, etc.) und die Lebensumstände der Person (Familie, Verbindungen ins Ausland, Schulden, etc.) für die Strafrichter relevant.