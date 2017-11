Erster Heimkampf am Samstag, 18. November

Am Samstag, 18. November, richten die Pierer ihren ersten (und für die laufende Saison einzigen) Heimkampf in der eigenen Schützenhalle in Langerwehe-Pier, Grüntalstraße 17, aus.

Ab 15.30 Uhr heißt das Duell SSG Teutoburger Wald gegen Braunschweiger SG. Ab 17 Uhr kämpfen die Pierer Schützen gegen SV Falke Dasbach und ab 18.30 Uhr die Sport-Schützen Fahrdorf gegen SV Schirumer Leegmoor. Der Eintritt ist frei.

Die SWD Powervolleys spielen am Samstag am Bodensee gegen den VfB Friedrichshafen. Das nächste Heimspiel ist am Sonntag, 3. Dezember, 18 Uhr, gegen die Bisons Bühl.

Mehr Infos im Netz:

www.schuetzenpier.de und

www.swd-powervolleys.de