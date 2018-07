Düren - Was Fernfahrer bewegt, wenn sich ihr Laster nicht bewegt

Düren.

Urlauber in vollbeladenen Kombis und Wohnwagen, Tagesausflügler im Cabrio, Reisende aus Belgien und den Niederlanden – sie alle sind auf dem Sprung. Gekommen, um zu bleiben, sind aber die vielen Fernfahrer, die an diesem Sonntag auf dem Autobahnrastplatz Rurscholle in Fahrtrichtung Aachen gestrandet sind.