15 Mal über zwei Wochen auf Rettungsmission

Der Verein „Jugend Rettet“ wurde im November 2015 in Berlin von zehn Studenten gegründet. Heute engagieren sich nach Angaben des Vereins 340 Menschen.

Nach acht Monaten kaufte der Verein ein Schiff. Den ehemaligen Fischkutter habe der Verein über Internetspenden und zwei Großspender finanziert und umgebaut. Zwischen Juli 2016 und August 2017 war die Rettungs-Crew 15 Mal für je zwei Wochen auf hoher See, um Migranten in Not zu retten. Am 2. August 2017 wurde die „Iuventa“ von italienischen Behörden vor der Mittelmeerküste Lampedusas zwischen Tunesien und Sizilien beschlagnahmt.

Der 20-jährige Dürener Johannes Gaevert, Sohn des Pfarrers Martin Gaevert, arbeitet bei „Jugend Rettet“ auch an einem Schulkoffer mit Arbeits- und Lehrmaterial über die Flüchtlingshilfe und Seenotrettung. Zum Wintersemester will er Sozialwissenschaften in Köln studieren.