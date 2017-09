Exponate aus dem Mathematikum Gießen

Die Mathematik-Ausstellung an der Angela-Schule kann noch bis zum morgigen Freitag, 29. September, von 8 bis 16 Uhr im SV-Haus der Schule besichtigt werden. Auf 200 Quadratmetern werden rund 30 Exponate aus dem Mathematikum in Gießen, einem mathematischen Mitmach-Museum. Der Eintritt zu der Ausstellung kostet zwei Euro. Anmeldung und Information unter 0241/16041 oder per E-mail an mathe.in.angela@gmail.com.