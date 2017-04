Waldjugendspiele in Kommern: Hufeisenwerfen verhilft zum Hauptgewinn

Nörvenich. Ein Adler überbrachte den ersten Preis für die Grundschule Nörvenich bei der Abschlussveranstaltung der Waldjugendspiele im Freilichtmuseum Kommern. Mit viel Geschick beim Hufeisenwerfen hatten sieben Kinder der Klasse 4A den ersten Platz erreicht.

Die Aufregung unter den ausgewählten Kindern, aber auch von den Klassenkameraden war sehr groß, denn verbunden mit der Platzauslosung erhielten die Kinder einen Preis in Form eines Briefumschlags. Der wurde extra von einem majestätischen, Respekt einflößenden Kordillerenadler aus der Greifvogelstation Hellenthal überbracht.

Dieser landete auf dem Arm des mutigen Schülers Jannik, während seine Klassenkameradin Lena stolz den Inhalt des Umschlags vorlas. Die Klasse bekam einen zusätzlichen Ausflug geschenkt, der sie ins Wildgehege Hellenthal samt Greifvogelstation führt. Bei freiem Eintritt gibt es dort für die ganze Klasse eine kostenlose Greifvogelschau, eine Fahrt mit der Gehegebahn und eine Puppentheateraufführung.

Großer Jubel

Der Jubel bei den Kindern war groß. Auch die Klassenlehrerin Sarah Buschwald, die von Schulleiterin Edith Lorbach und dem Beigeordneten der Gemeinde Nörvenich Michael Reutter zur Preisverleihung begleitet wurde, freute sich für ihre Schützlinge.

Die Grundschule nimmt jedes Jahr mit einer oder zwei Klassen an dieser Maßnahme teil und nutzt so die Möglichkeit, an einem außerschulischen Lernort nachhaltig für das Leben in und mit der natürlichen Umgebung sensibilisiert zu werden.

1500 Schüler nahmen teil

Insgesamt nahmen in diesem Jahr ungefähr 1500 Schüler aus 64 Grund- und Förderschulen aus dem Kreis Euskirchen und Teilen des Kreises Düren an den Waldjugendspielen teil. Die sechs Gewinnerklassen ermittelten bei einem Hufeisenwettbewerb die Platzierungen.

Die Organisation und Durchführung der Waldjugendspiele erfolgte durch das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Euskirchen.