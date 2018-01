Zur Person: Pädagoge mit Promotion

Geboren ist Reinhard Winter 1958 in Stuttgart, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd und lebt mittlerweile in Tübingen. Dort hat er auch Erziehungswissenschaften studiert und einen Abschluss als Diplompädagoge erlangt. 1994 folgte die Promotion. Er ist Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts Tübingen. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Jungen, Männer, Jungenarbeit sowie Geschlechterthemen und Gesundheit. Er berät außerdem zu Familienthemen und ist in der Elternbildung engagiert. Reinhard Winter ist verheiratet und hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und kennt aus eigenen Erfahrungen die Schwierigkeiten in der einer Familie.

Veranstaltungsort ist das Kreishaus Düren, Raum A 158. Beginn ist um 17 Uhr. Der Vortrag dauert zwei Stunden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten unter

Telefon 02421/221022.