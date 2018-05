Aldenhoven - Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte und knapp 10.000 Euro Sachschaden

Aldenhoven.

Zwei Leichtverletzte rund 10.000 Euro Sachschaden und ein beschädigter Zaun sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Aldenhoven. Eine 63-Jährige nahm an einer Kreuzung einer 23-Jährigen die Vorfahrt, eines der Autos blieb nach der Kollision auf dem Dach liegen.