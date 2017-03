Vorfahrt missachtet: Zusammenprall mit fünf Verletzten

Nideggen. Insgesamt drei Fahrzeuge sind am Samstagmittag in einen Unfall in Nideggen verwickelt gewesen. Eine 33-jährige Frau aus Nideggen missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens und sorgte so für den Zusammenprall. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Jülicher Straße/Am Eisernen Kreuz. Die 33-Jährige wollte nach links auf die Jülicherstraße einbiegen, übersah aber die von rechts kommende 73-jährige Autofahrerin aus Düren. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Wagen der Dürenerin nach rechts auf die Konrad-Adenauer-Straße geschleudert. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit einem dort verkehrsbedingt wartenden 25-jährigen Autofahrer aus Nideggen.

Die insgesamt sieben Fahrzeuginsassen mussten rettungsdienstlich versorgt werden. Die 33-jährige Unfallverursacherin und ihre beiden zwei und sechs Jahre alten Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht, konnten dies nach einer Untersuchung aber wieder verlassen. Die 73 Jahre alte Fahrerin und ihr 79-jähriger Beifahrer verblieben dagegen stationär in einer Klinik. Auch der dritte Beteiligte und dessen Beifahrer wurden in einem Krankenhaus ambulant ärztlich betreut.

Keines der beteiligten Fahrzeuge war nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Sachschaden wird auf mindestens 14.000 Euro geschätzt.