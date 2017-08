Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Düren. Bei einem Verkehrsunfall in Titz sind am Samstagmittag vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Zwei Autos waren im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 5 zusammengestoßen und durch die Wucht in ein Feld geschleudert.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 31-Jähriger aus Linnich mit seinem Wagen aus Hottorf kommend die Kreisstraße 5 überqueren und hielt zunächst am Stoppzeichen an.

Zur gleichen Zeit fuhrt ein 44-Jähriger aus Titz auf der bevorrechtigen Kreisstraße. Als er sich im Kreuzungsbereich befand, zog der Linnicher in die Straße hinein: es kam zum Zusammenprall. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht der Kollision in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Fahrer wurden verletzt und mussten behandelt werden, auch die Kinder des Linnichers (anderthalb und vier Jahre alt) wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.