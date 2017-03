Vorfahrt missachtet: 30.000 Euro Schaden

Düren. Zwei Autos mit einem Schaden von 30.000 Euro, eine Person im Krankenhaus - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend in Düren ereignete.

Eine 27-jährige Frau befuhr am Dienstag gegen 17.40 Uhr die Merzenicher Straße von Düren in Richtung Merzenich. Zeitgleich wollte eine 56-jährige Frau von der Gibelsrather Straße aus kommend die Merzenicher Straße überqueren. Nachdem sie zunächst am Stopp-Schild hielt, fuhr sie weiter und prallte in die vordere, linke Seite des Autos der jüngeren Frau.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die jüngere Frau verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. „Ermittelt wird nun wegen fahrlässig begangener Körperverletzung“, heißt es im Polizeibericht.