Vorbereitungskurse für das Abitur in Englisch und Mathe Letzte Aktualisierung: 28. Januar 2018, 14:49 Uhr

Düren. Die VHS Rur–Eifel bietet wieder Abiturvorbereitungen in den Fächern Englisch und Mathematik an. Für Mathe beginnen die Kurse am Mittwoch, 14. Februar, 17 bis 19.15 Uhr unter der Leitung von Ralf Kniebeler mit dem Thema „Analytische Geometrie/Lineare Algebra“.