Vorbereitungen für „Dürener Mundartfestival“ laufen auf Hochtouren

Vorverkaufsstellen in Düren und Kreuzau

Das Programm am Samstagabend, 26. August, beginnt um 18 Uhr.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19,90 Euro. Karten können beim Super-Sonntag-Verlag (Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14), Elektro Gunkel (Wirtelstraße 28) oder Optik Valter in Kreuzau (Hauptstraße 69a) erworben werden. Weitere Informationen gibt es bei Addy Clemens vom Vorstand der AG Schnüss per E-Mail an addy.clemens@online.de.