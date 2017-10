Vom Leben und den Geschichten geflüchteter Frauen erzählen

Kreis Düren. Angesichts der Fernsehbilder vom Sommer 2015, die nach Europa herein strömende Menschen auf der Flucht zeigten, machte sich bei den Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle in Jülich Ratlosigkeit breit.

Der Großteil der Zuflucht suchenden Menschen waren Männer. Wo aber waren die Frauen und Kinder, die von Krieg und Vertreibung mindestens in gleichem Maße betroffen sein mussten?

Bei der Recherche nach möglichen Gründen stießen sie auf eine Frau, die in der Lage war, auf ihre Fragen Antworten zu geben: Maria von Welser, auch bekannt als Moderatorin und Chefredakteurin des ZDF-Frauenjournals ML-Mona Lisa.

Die Moderatorin hatte sich in der Vergangenheit häufig für die Belange und Rechte von Frauen stark gemacht. Und die Frage nach den Frauen auf der Flucht aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt ließ ihr keine Ruhe. So machte sie sich auf in die großen Flüchtlingslager im Libanon, in Jordanien, in Eritrea, in der Türkei, in Syrien und auf Lesbos und fand dort Frauen und Kinder in verzweifelter Lage.

Von der Welt vergessen

In ihrem neuen Buch „Kein Schutz – nirgends – Frauen und Kinder auf der Flucht“ hat die Autorin die Geschichten zusammengetragen, die ihr die Frauen erzählten. Frauen, die in den Lagern feststeckten, die keine Lobby haben und von der Welt vergessen wurden.

Maria von Welser will diesen Frauen und ihren Schicksalen in der Gesellschaft Gehör verschaffen. Sie will daran erinnern, dass Krieg, Flucht und Vertreibung weiter geschehen, auch wenn die Flüchtlinge in Deutschland nicht mehr in Massen ankommen und sich das Thema eher an den Rand des Bewusstseins bewegt hat.

Zusammen mit Andrea Kenter, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Düren, hat die Frauenberatungsstelle in Jülich Maria von Welser ins Kreishaus Düren eingeladen, damit sie von ihren Erfahrungen berichten und aus ihrem Buch lesen kann.

Anmeldungen erwünscht

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. November, ab 18.30 Uhr in der Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16, Raum 158 Haus A, statt. Der Eintritt zu der Lesung ist frei. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon 02421/22-2522 oder per E-Mail an a.kenter@kreis-dueren.de.