In der Gruft von Brentano beigesetzt

Max von Schillings wird am 19. April 1868 in Düren geboren. Er stirbt am 24. Juli 1933. 1892 heiratete er seine Kusine Caroline Josefa Peill. 1923 wurde die Ehe geschieden.In 2. Ehe war er mit der Opernsängerin Barbara Kemp verheiratet. Beigesetzt wurde von Schillings in Frankfurt am Main in der Gruft von Brentano, in der auch seine Mutter Johanna Antonia Brentano bestattet ist.

In Düren erinnert die Schillingsstraße sowohl an Max, als auch seinen Bruder Carl Georg Joseph, der als Zoologe, Afrikaforscher und Fotograf in Erinnerung geblieben ist.

Der Schillingspark gehört zum Gut Weyerhof in Gürzenich, der 1819 in den Besitz der Familie Schillings kam. Dort gibt es auch den Mona-Lisa-Turm, in dem Max seine Oper „Mona Lisa“ komponiert haben soll.