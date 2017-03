Am Sonntag heißt der Gegner Lüneburg

Der erste Gegner der SWD Powervolleys in den Play Offs ist die SVG Lüneburg mit Trainer Stefan Hübner. Anpfiff ist am Sonntag, 19, März, um 19 Uhr in der Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4. Tickets für 10 und 14 Euro gibt es an der Abendkasse.

Das Rückspiel findetam Mittwoch, 22. März, statt. Die möglicherweise entscheidende dritte Partie würde am Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr, in Düren gespielt.