Volleyball-Nationalspieler Michael Andrei macht die Teilnehmer fit

Düren. Mit dem Volleyball-Nationalspieler Michael Andrei können Interessierte im Gesundheitszentrum des Krankenhauses Düren mit einem Kurs gezielt ihre Leistung verbessern.

Beim abwechslungsreichen Training wird mit verschiedenen Geräten gearbeitet.

Ein Kurs über zehn Einheiten hat am 27. Januar begonnen, ein nachträglicher Einstieg ist noch möglich. Ein weiterer Kurs über acht Einheiten fängt am Dienstag, 7. März, um 20 Uhr an.

Für Schwangere findet ein Kurs „Workout“ ab Montag, 6. März, 19 Uhr mit zehn einstündigen Einheiten statt. „Aktiv nach der Rückbildung mit Baby“ beginnt am Dienstag, 7. März, um 10.45 Uhr. Der Kurs umfasst fünf einstündige Einheiten.

Am Mittwoch, 8. März, fängt um 19 Uhr ein Kursus „Workout für Mütter“ mit der Diplom-Sportlehrerin Kathrin Selimi mit insgesamt zehn Einheiten statt. Schließlich findet am Samstag, 4. März, und Sonntag, 5. März, jeweils von 9 bis 17.30 Uhr ein Kompaktseminar „Gelassen und sicher im Stress“ statt.

Die Krankenkassen übernehmen bis zu 80 Prozent der Kosten. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 02421/301122 angenommen.