Vossenack.

Mit intensiven Proben hatten sich die Volksmusikanten Vossenack auf ihre Frühjahrskonzerte vorbereitet. Ihr anspruchsvolles Programm überraschte und erfreute am Wochenende die Musikfreunde aus Nah und Fern. Am Freitag war die Aula des Franziskus-Gymnasiums nicht ganz gefüllt, doch am Samstag mussten noch zusätzliche Stühle herangeholt werden, damit alle Gäste Platz fanden.