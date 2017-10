Düren.

Wie bringt man einen Lego-Roboter dazu, eine bestimmte Strecke zu fahren? Wie fühlt sich die Haut des Wassermonsters Axolotl an? Und wo kann man in der Natur Spiralmuster finden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich jetzt Viertklässler bei den dritten Mint-Forschertagen am Stiftischen Gymnasium in Düren.