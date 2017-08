Vier unbekannte Räuber treten auf Opfer ein Letzte Aktualisierung: 16. August 2017, 14:18 Uhr

Düren. Ein Mann ist in der Nacht von Dienstag auf Mittag in Düren ausgeraubt und leicht verletzt worden. Er war in der Nähe der Tankstelle am Friedrich-Ebert-Platz unterwegs, als er von vier männlichen Tätern angegriffen wurde. Sie konnten unerkannt über die Girbelsrather Straße flüchten.