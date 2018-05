Düren - Vier Schriftsteller lesen im Haus der Stadt beim arabischen Abend

Vier Schriftsteller lesen im Haus der Stadt beim arabischen Abend Letzte Aktualisierung: 8. Mai 2018, 15:26 Uhr

Düren. Viele Gäste aus dem arabischen Teil der Welt waren in den vergangenen Jahren im Heinrich-Böll-Haus zu Gast. Einige von ihnen leben mittlerweile in Düren. Vier dieser Gäste stellen ihre Literatur bei einem arabischen Abend am Dienstag, 15. Mai, im Foyer des Hauses der Stadt vor.