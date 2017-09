Echtz.

So sieht ein idealer Spielplatz aus: Mitten in der Bebauung, ungestört von jedem Fahrzeugverkehr, liegt der Spielplatz am Königspfad im Dürener Stadtteil Echtz. Er geht jetzt in seinen „zweiten Frühling“, denn mit einer Gesamtinvestition von rund 90.000 Euro erweckte die Stadt Düren ihn zu neuem Leben.