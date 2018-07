Taxistände und Feuerwerk verlegt

Platzmeister Achim Greiff macht auf zwei Neuerungen aufmerksam, die der Sicherheit geschuldet sind.

Der Taxistand wird auf die Aachener Straße verlegt. In beiden Fahrtrichtungen wird eine 50 Meter lange Taxispur eingerichtet. Das Wenden der Taxis ist nicht erlaubt. Gleichzeitig werden die Wege für Fußgänger verbreitert, so dass in beiden Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung steht.

Das Feuerwerk am Freitagabend wird nicht mehr vom Hundesportplatz, sondern von einer Wiese der Firma Kanzan abgeschossen, so dass die Fluchtwege am Achterbahnplatz nicht mehr gesperrt werden müssen.