VHS lehrt Niederländisch und Englisch für Einsteiger Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2017, 10:39 Uhr

Düren. Die VHS Rur-Eifel bietet Niederländisch und Englisch für Einsteiger an. Die beiden Kurse richten sich an alle Interessierten, die sich in den Niederlanden oder in einem englischsprachigen Land verständigen möchten.