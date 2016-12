Vettweiß.

Neben Salomon Sommer und seiner Frau Clementine Sommer, lebten auch die Schwestern von Salomon, Minchen und Tina, mit in dem Haushalt in der Küchengasse 4 in Vettweiß. Heute wohnt dort jemand anders. Jemand, der vielleicht gar nicht weiß, welches Schicksal über die Familie Sommer gekommen ist.