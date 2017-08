Verkehrsunfall löst Kettenreaktion aus

Düren. Bei einem Verkehrsunfall auf der Merzenicher Straße waren am frühen Mittwochabend fünf Fahrzeuge involviert. Zunächst war ein 46-jähriger Autofahrer aus Düren gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung Yorckstraße beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen kollidiert.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die beiden Fahrzeuge aus dem Kreuzungsbereich hinaus geschleudert wurden. Der Wagen des Unfallverursachers wurde zurückgestoßen und prallte gegen ein nachfolgendes Fahrzeug. Der Wagen des 23-Jährigen schlitterte auf den Weckspfad und stieß dort gegen ein geparktes Auto, das auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Drei Fahrzeuge wurde so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste, an den zwei weiteren Pkw entstand geringerer Schaden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 6300 Euro aus. Die 52-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers musste leicht verletzt in Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 20-Jähriger, der in einem der geparkten Autos saß, musste behandelt werden.