Düren - Verkehrsführung auf der Aachener Straße stößt auf Unverständnis

Düren. Obwohl sich die Verkehrslage an der Aachener Straße entspannt hat, als die Renkerstraße wieder für den Verkehr freigegeben wurde, bot die Verengung der Fahrbahn wegen der Taxispuren für die Kirmesbesucher auch an den letzten Tagen Gesprächsstoff. Die Redaktion bekam zahlreiche Zuschriften, die Sarah Maria Berners zusammengefasst hat:

Mehr zum Thema

Ulrike Greiner-Lövenich hat vor allem die Situation der Radfahrer im Blick: „Bereits Anfang der Woche auf dem Weg zur Annakirmes mit dem Fahrrad, überlegte ich mir, welcher Abschnitt der Straße ab der Rurbrücke für die Radfahrer vorgesehen ist? Soll der Fahrradfahrer (oft in Begleitung von Kindern) auf die Straße und sich neben beziehungsweise zwischen den stauenden Autos hindurchquetschen? Oder soll er absteigen und sein Fahrrad auf einem überfüllten Gehweg zwischen Kinderwagen und Fußgängern hindurchschieben? Oder soll er auf der gesperrten Taxispur weiterfahren und sich an den geöffneten Autotüren vorbeischlängeln?“, fragt sie kritisch.

Keine der genannten Varianten erschließe sich dem fahrenden Verkehrsteilnehmer automatisch als die richtige beziehungsweise gewollte Lösung. Sie kritisiert, dass die Fahrradfahrer sowohl in der Planung als auch in der Berichterstattung in unserer Zeitung nicht ausreichend beachtet wurden. „Dies finde ich sehr bedauerlich. Die sehr gut besuchte und vergrößerte Fahrradwache zeigt deutlich, dass viele Besucher der Kirmes mit dem Fahrrad oder Pedelec ankommen, die Anzahl der Taxis ist jedoch, wie im Artikel auch beschrieben, sehr überschaubar. Ist es dann nicht gerechtfertigt, den Bedürfnissen der absolut gesehen viel größeren Zahl der betroffenen Fahrradfahrer Rechnung zu tragen und einen gut und sicher zu befahrenen Fahrradstreifen einzurichten, anstelle einen Teil der Straße für sehr wenige (stehende) Taxis zu reservieren?“

Ulrike Greiner-Lövenich schlägt vor, die Taxis in die Rurstraße zu verlegen und einen Fahrradstreifen einzurichten. Zumal sich die Staus ohnehin reduzieren würden, wenn mehr Menschen aufs Rad umsteigen würden. Dass die Taxis nicht mehr auf der Elberfelder Straße stehen, habe die Lage aber merklich entspannt.

Harald Bongard aus Hürtgenwald merkt zum Thema an: „Als Pendler befahre die Aachener Straße fast täglich, auch zu Kirmeszeiten. Die neue Regelung mit den Absperrungen und Taxiständen auf der Aachener Straße führte im Berufsverkehr zu erheblichen Verzögerungen, die sich aber im Rahmen hielten. Letztlich war es kaum langsamer als die Tempo 30-Regelung, aber wesentlich effektiver als Radar-Überwachung. Allerdings, Taxis habe ich nur selten gesehen.“

Therese Säbele findet an der Lösung den größeren Raum für die Fußgänger gut. Ansonsten ist sie ihrer Meinung nicht gut – vor allem nicht, wo die Baustelle an der Bismarckstraße auch schon einen Rückstau zeitweise bis weit in die Tivolistraße verursache und dann auch noch die Sperrung der Renkerstraße in der ersten Wochenhälfte für mehr Verkehr in der Innenstadt sorgte.

Michael Funken aus Kreuzau kritisiert die Taxispuren scharf: „Die Verkehrsführung während der Kirmeswoche war ein Angriff auf die Vernunft. Im Zuge der Klimadiskussion und Umweltbelastung provoziert man in Düren grob fahrlässig einen Megastau in der Innenstadt.Ich bin als Handwerker unterwegs und benötige kurze Anbindungen und Fahrzeiten im Kundendienst. Wenn ich von der Tivolistraße auf die Aachener Straße fahren wollte, benötigte ich vier bis fünf Ampelschaltung, um dann weiter im Stau zu stehen, bei ohnehin extremen Außentemperaturen.“

Leo Neustraßen hat sich mit folgendem Vorschlag an die Redaktion gewandt: „Ich schlage die Verlegung des Taxistandes auf die Rurstraße unter gleichzeitiger halbseitiger Öffnung der Rurstraße zur Aachener Straße vor. Die Absperrgitter für die restliche Straßenbreite bleiben bestehen. Die Taxen können sich auf der Rurstraße aufstellen und bei Bedarf nach links oder rechts auf die Aachener Straße abbiegen. Die halbseitige mobile Öffnung durch Sperrgitter kann bei Kirmesöffnung beziehungsweise -ende durch den Ordnungsdienst auf oder zu geschoben werden.“ Außerdem befasst Leo Neustraßen sich mit dem Fußgängerweg: „Mein Vorschlag: Die Absperrgitter werden unter Beibehaltung des Halteverbotes auf die Begrenzung des Gehweges zur Fahrbahn hin zurückgezogen. Der verbleibende Gehweg inklusive Parkstreifen ist für den Fußgängerverkehr von der Rurstraße bis zum DKB-Bahnsteig ausreichend.“

Jürgen Farrenkopf aus Düren wundert sich angesichts der Teil- und Vollsperrungen der Straße in stadt und Kreis sehr, „dass in Düren überhaupt noch genügend Absperrbarken verfügbar waren. Liest man dann, welchem Zweck die Teilsperrung der Aachener Straße diente, frage ich mich tatsächlich, ob es unter den Mitarbeitern der Verkehrsplanung einen Wettbewerb gibt, wer es wohl schafft, den Verkehrsfluss bestmöglich zu behindern. Insofern also ein großes Kompliment: Es ist beeindruckend, mit welch großer Kompetenz und Kreativität es den Verkehrsplanern gelingt, Düren zu einer zunehmend feindlichen Stadt für Autofahrer zu machen“, schließt der Dürener seine ironischen Anmerkungen.