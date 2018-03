Horm - Vater und Sohn nach Einbruch in Gewahrsam

Horm.

Vorläufig in Untersuchungshaft gelandet sind zwei 45 und 21 Jahre alte Männer – Vater und Sohn. Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 18 Uhr beobachtet, dass in Höhe des Deponiegeländes in Horm auf der Industriestraße ein weißer VW-Transporter, der einem Rettungswagen ähnelte, abgestellt worden war.