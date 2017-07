Vandalismusserie: 500 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter

Nörvenich.

In Nörvenich ist es in den vergangenen Wochen zu einer Vielzahl von Vandalismus-Fällen gekommen. Nachdem bereits in der ehemaligen Hauptschule wüst randaliert und Vieles zerstört wurde, sind jetzt auch im Burgpark Bänke, Abfalleimer und Bäume mit Brandanschlägen beschädigt und die Sporthalle erneut mit Graffitis verunstaltet worden.