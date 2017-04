Vandalen toben sich an landwirtschaftlichen Geräten aus

Düren. Auf einem Acker im Dürener Stadtteil Merken haben in der Nacht zum Samstag Vandalen gewütet: Mehrere landwirtschaftliche Anhänger und Geräte eines Bauernhofes wurden durch mutwillige Beschädigungen lahmgelegt.

War am Freitagabend gegen 21.30 Uhr noch alles unversehrt an seinem Ort in der Verlängerung der Hedwigstraße, war die Landtechnik am folgenden Morgen gegen 8 Uhr demoliert worden. So hatten der oder die Täter diverse Druckluftschläuche und Kabel gleich mehrfach zerschnitten. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 1500 Euro.

Auch ein in der Nähe montiertes Werbebanner wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört, ebenso wie die dazugehörige Beleuchtungseinrichtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421/949-6425 zu melden.