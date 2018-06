Kreuzau - Vandalen beschädigen Brückengeländer

Kreuzau. Unbekannte Täter haben vor einigen Tagen das Holzgeländer einer Brücke über die Rur schwer beschädigt. Es handelt sich um die Brücke nahe des Campingplatzes in Untermaubach-Schlagstein, wo der Ruruferradweg über die Rur geführt wird.

In der Zeit zwischen Freitag, 15. Juni, und Montag, 18. Juni, brachen der oder die bislang unbekannten Täter zahlreiche Holzpfosten des Geländers heraus und beschädigten dabei weitere Trägerbalken. Ob die Täter die Holzbalken mitnahmen oder aus purer Freude am Vandalismus einfach in die Rur warfen, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Hinweise auf verdächtige Personen, die für den Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verantwortlich sein könnten, nimmt die Polizei in Kreuzau unter der Telefonnummer 02421/949-6332 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421/949-6425 zu erreichen.