Ein Gottesdienst nicht nur für Paare und Verliebte

Der Segnungsgottesdienst zu Aschermittwoch und Valentinstag findet am heutigen Mittwoch, 14. Februar, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef an der Piusstraße in Düren statt. Paare, aber auch Alleinstehende, sind eingeladen.

Pfarrer Ernst-Joachim Stinkes sowie Inge und Wolfgang Rastetter haben passende Musik und Texte vorbereitet.

Am Ende der Feier wird das Aschenkreuz ausgeteilt.