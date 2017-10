Vossenack.

„Wir hören, was passiert ist, lesen es in den Geschichtsbüchern. Ich bin hier, um am eigenen Leib zu erfahren, was die Soldaten ertragen mussten. So kann ich besser nachempfinden, was hier vor über 70 Jahren geschah.“ Erschöpft, aber zufrieden meisterte Staff Sergeant Zorrilla aus New York die letzten hundert Meter.