Düren.

Eine Uraufführung ganz seltener Art erlebten die Gäste im Stadtmuseum an der Arnoldsweiler Straße in Düren. Sie hörten als Erste Tonaufnahmen des bekannten Schriftstellers und Fotografen Carl Georg Schillings, die dieser vor rund 120 Jahren auf Wachswalzen aufgenommen hatte. Ganz deutlich war zu erkennen, wie der Autor von „Mit Blitzlicht und Büchse“ das Lied „Guter Mond, Du gehst so stille“ anstimmte.