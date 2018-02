Vor 18 Jahren zum ersten Mal international gespielt

Seit der Saison 2000/01 spielt Düren – immer mal wieder – auch international. Vor 18 Jahren hat sich die Volleyballmannschaft zum ersten Mal für den CEV-Pokal qualifiziert.

2004/05 spielte Düren – damals noch unter dem Mannschaftsnamen Evivo – zum ersten Mal in der Champions League und traf auf Mannschaften wie Treviso, Masseik und Wien. Zwei Jahre später erfolgte der zweite Auftritt in Europas höchstem Wettbewerb. Danach spielten die Powervolleys Düren mit Unterbrechungen immer wieder im CEV-Pokal – zuletzt in der Saison 2014/15.

Das nächste Heimspiel in der Bundesliga findet am morgigen Sonntag, 4. Februar, gegen die Hypo Tirol Alpenvolleys statt. Anpfiff in der Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4, ist um 18 Uhr.