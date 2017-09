Kreis Düren.

Wahlkampf ist nicht immer das pure Vergnügen. An diesem Morgen steht Oliver Krischer an vier Bienenstöcken direkt am Solarpark Inden. Es stürmt und schüttet wie aus den buchstäblichen Eimern. Dem Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen scheint das nicht viel auszumachen. Der Mann ist in seinem Element.