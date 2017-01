Unfall und Sperrung: Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße

Düren. Bei einem Unfall auf der K 27 zwischen Birgel und Gürzenich sind zwei Personen verletzt worden. Ein 62-Jähriger und ein zwei Jahre altes Kind wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist zur Zeit gesperrt.

Der Mann fuhr in Richtung Birgel, geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 31-Jährigen, der unverletzt blieb. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in angrenzende Felder geschleudert, wobei das Auto des Verursachers auf dem Dach.

Nach erster Versorgung vor Ort wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf ca. 20.000 Euro Für die Aufräumarbeiten ist die Straße derzeit vollständig gesperrt.