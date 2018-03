Inden - Unbekannter versucht, Mann in Wohnung zu berauben

Unbekannter versucht, Mann in Wohnung zu berauben Letzte Aktualisierung: 13. März 2018, 14:04 Uhr

Inden. Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, einen Mann in seiner Wohnung in Inden/Altdorf zu berauben. Als der Täter am Montag gegen 14.50 Uhr an der Tür in der Merödgener Straße klopfte, dachte sich der Geschädigte nichts Böses. Er öffnete die Tür. Eine männliche Person stand vor ihm, drängte ihn ein Stück zurück, forderte Geld und schlug den 37-Jährigen ins Gesicht.