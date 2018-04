Düren.

In der Nacht zu Donnerstag sind zwei junge Frauen in Düren von einem unbekannten Mann unvermittelt angegriffen worden, als sie auf einem Firmengelände an der Veldener Straße zur Toilette gehen wollten. Der Täter schlug einer der Frauen ins Gesicht und stahl die Handtasche ihrer Freundin, ehe er schließlich flüchten konnte.