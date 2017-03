Düren.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Samstag gegen 22 Uhr an der Euskirchener Straße in Düren eine Tankstelle überfallen hat. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Täter, der eine blaue Skimaske trug, den Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer und floh er zu Fuß mit geringer Bargeldbeute in Richtung Friedrich-Ebert-Platz.