Düren.

Ein Wald bietet für gewöhnlich Geschichte und Geschichten. Womöglich auch Sagen und sonstige Anekdoten. Wie sieht es im Burgauer Wald aus? Dieser Frage geht der Dürener Geschichtsverein in einem Vortrag am kommenden Mittwoch, 29. März, im Cellitinnen-Seniorenhaus St. Gertrud an der Kölnstraße 62 nach.