Bis zum 4. März sind Anmeldungen möglich

Anmeldungen sind für alle Läufe bis zum 4. März möglich unter www.duerener-stadtlauf.de oder mit Angabe von Lauf, Name, Vorname, Geburtsjahr, vollständiger Adresse und gegebenenfalls Vereins- und Schulzugehörigkeit schriftlich an: Udo Biege, Am kühlen Graben 28, 52355 Düren; Email: info@duerener-stadtlauf.de. Fax: 02421/781876.

Start: Der 10 Kilometer-Lauf beginnt um 14.45 Uhr vor dem Stadtcenter und führt über sechs Runden durch die Innenstadt. Die 5 Kilometer-Läufe starten um 13.15 und 14 Uhr vor der Sparkasse, der Schülerlauf (Jahrgänge 2003 und jünger) beginnt um 12.30 und um 12.45 Uhr vor dem Bürgerbüro. Die Bambini (Jahrgang 2007 und jünger) starten vor dem Stadtcenter. Das Startgeld liegt zwischen 3 und 9 Euro. Für Schülergruppen gelten gesonderte Tarife.

Das Tragen von Kopfhörern ist nicht gestattet, damit Sven Rehbein auf dem Führungsfahrrad die Möglichkeit hat, sich bei Bedarf Gehör zu verschaffen, um den Führenden freien Lauf zu verschaffen.