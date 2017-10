TV-Star dreht in der Dürener LVR-Klinik

Düren. Die erste Etage des ehemaligen Bewahrhauses auf dem Gelände der LVR-Klinik Düren war kurz vor Beginn der Dreharbeiten kaum wiederzuerkennen. Anstrich und Aufbauarbeiten ließen zweifelsfrei eine düstere Gefängnisatmosphäre erkennen. Dieses Szenario war gefragt für eine weitere Folge der erfolgreichen ZDF-Serie „Helen Dorn“.

In dieser spielt die unter anderem mit der „Goldenen Kamera“ und dem „Bayrischen Filmpreis“ ausgezeichnete und für den „Bambi“ und den „Grimme-Preis“ nominierte Schauspielerin Anna Loos die Hauptrolle der Kommissarin des Landeskriminalamtes NRW.

Dorn, die stets zu schwierigen Kriminalfällen von großer Tragweite gerufen wird, gefällt Millionen von Zuschauern besonders, da sie stets sehr geradlinig arbeitet und unter keinen Umständen aufgibt. Anna Loos, die auch mit der 1978 im damaligen Ost-Berlin Rockband gegründeten „Silly“ seit 2006 als Sängerin auf der Bühne steht, hat in der Vergangenheit wiederholt durch erstklassige Filme auf sich aufmerksam gemacht. Der Film „In Liebe eine Eins“ überzeugte die Kritik vollends, da Loos eine geistig behinderte Mutter, die um das Sorgerecht für ihren Sohn kämpft, fesselnd spielt. 2011 wurde „Die Lehrerin“ in den Feuilletons gefeiert.

Die Rolle der TV-Kommissarin Dorn sagt der in Berlin lebenden Schauspielerin besonders zu, weil sie eine Sache konsequent bis zum Ende verfolgt. Und dabei, das wird im Interview in der Drehpause deutlich, strengt es sie in „keiner Weise“ an, eine Kriminalistin zu mimen, die stets rastlos unterwegs ist und sich zu 100 Prozent in einen Fall hineinhängt.

Ihr Interesse an Grenzsituationen, in die Menschen geraten oder sich hinein bewegen, ist und war immer groß. So kommt es auch, dass sich die Schauspielerin ausführlich über die Arbeit in der LVR-Klinik informieren lässt und im Anschluss feststellt, dass „das Leben für die meisten Menschen in der heutigen Zeit immer belastender und unruhiger wird“. Krisen seien dann quasi programmiert.

Keineswegs sieht Anna Loos in diesem Zuammenhang die Zukunft rabenschwarz: „Ich stimme da dem Philosophen Richard David Precht zu, der eine Zeit kommen sieht, in der der Mensch nicht mehr nur ausschließlich arbeiten wird. Vielleicht und hoffentlich haben dann die Menschen wieder mehr Zeit, in sich zu gehen, Ruhe zu finden. Das würde ich mir jedenfalls für alle wünschen!“

Zum Schluss überreichte Olaf Mehl, kürzlich neu eingestellter Kurator von „Haus 5“, dem sympathischen Star einen Katalog über eine Ausstellung aus dem Jahre 2014, die die Geschichte der Psychiatrie zum Thema hat. Das 50 Personen starke Film-Team verließ am späten Freitagabend zufrieden das Gelände der Klinik. „Die Arbeitsbedingungen“, so Aufnahmeleiter Tobias Katzmann, „sind hier einfach ideal. Zudem kooperieren alle im Haus mit uns sehr gut, so dass es keine Pannen gibt.“

Für 2018 haben sich bereits weitere Sender angemeldet.