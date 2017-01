Tschechische Melodien im Haus der Stadt

Düren.

Im Rahmen der VIV-Industriekonzerte und der Veranstaltungsreihe „WDR 3 Kammerkonzerte NRW“ gastiert am kommenden Dienstag, 24. Januar, ab 20 Uhr das „Duo Bohemico“ im Haus der Stadt in Düren. Das Konzert wird von WDR 3 aufgezeichnet und am 19. April ab 20.04 Uhr gesendet.