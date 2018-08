Kreis Düren.

Um diese Jahreszeit strömen normalerweise die Pflanzenexperten in die Drover Heide, um die Zwergbinsen zu sehen, die zu Tausenden blühen. Die Pflanzenart ist eine „echte Rarität in NRW“, sagt René Mause von der Biologischen Station. „Die Drover Heide ist ein Eldorado.“ In diesem heißen Sommer ist sie das Gegenteil.