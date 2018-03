Düren - Trickbetrüger am Telefon: 27-jährige Frau festgenommen

Düren. Telefonbetrüger wollten ihn übers Ohr hauen und ihm sein Geld abknöpfen - doch ein 61-jähriger Mann aus Düren drehte den Spieß um. Am Ende konnte die Polizei eine 27-jährige Betrügerin festnehmen.

Am Mittag erhielt der Dürener einen Anruf. Eine männliche Stimme meldete sich und stellte die typische Frage: „Weißt du, wer hier ist?“ Diese Frage gehört nach Angaben der Dürener Polizei zur Masche der Telefonbetrüger. „Täter setzen in der Regel darauf, dass die Opfer dann von sich aus den Namen eines Verwandten nennen.“ Dessen Identität nimmt der Betrüger dann während des Gesprächs an, um sich Geld zu erschwindeln.

Am Donnerstag ging der Angerufene ebenfalls auf die Frage ein, wohlwissend, dass er einen Betrüger in der Leitung hatte. Nach einem ersten Gespräch, bei dem der 61-Jährige die Übergabe einer größeren Geldsumme in Aussicht stellte, informierte der aufmerksame Mann die Polizei. Kriminalpolizisten suchten sofort seine Wohnung auf und wurden Zeugen weiterer Telefonate und schließlich der Tatanbahnung.

Nach etwa zweieinhalb Stunden und zahlreichen weiteren Anrufen sollte es zur Abholung des Geldes kommen. Die Beamten verhafteten eine 27 Jahre alte Frau aus Polen, die das Bargeld in Empfang nehmen sollte. Zwar leugnete sie eine Mittäterscharf zunächst, doch bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie 2017 bereits in Untersuchungshaft gesessen hatte und in einem anschließenden Verfahren zu einer Freiheitsstrafe wegen Betrugs - namentlich wegen Enkeltricks - verurteilt worden war. Die Strafe wurde damals zur Bewährung ausgesetzt.

Die 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sollte noch am Freitag einem Richter zwecks Erlass einer Untersuchungshaft vorgestellt werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern derzeit an.

Die Polizei Düren lobte in ihrer Pressemitteilung vom Freitag besonders „das umsichtige und geistesgegenwärtige Verhalten des 61-Jährigen“, das maßgeblich zur Festnahme der Täterin beigetragen habe.