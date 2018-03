Düren.

Am Samstag treffen Im Großen Tal etliche Kraftfahrer auf Polizisten. An Autobahnen stößt das bei Kontrollen nicht immer auf Gegenliebe – morgen am Restaurant „Truck Stop“ in dem Gewerbegebiet dagegen umso mehr. Dann wird es nicht darum gehen, Papiere zu zeigen, Frachten zu checken und Bußgelder zu verteilen. Nein, es geht um den Dialog, eine bessere Zusammenarbeit, um Transparenz – und natürlich darum zu erklären, wo der Schuh drückt.