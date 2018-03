Düren - Training für die Abiturprüfung in der Volkshochschule

Düren. Für alle Schüler, die sich auf die mündliche Abiturprüfung in Englisch vorbereiten möchten, bietet die VHS Rur-Eifel an vier Terminen, an den Donnerstagen, 12., 19. und 26. April, sowie am Freitag, 27. April, in einem speziellen Seminar reale Bedingungen einer mündlichen Abiturprüfung an.

Es wird ein unbekannter Text mit einer Vorbereitungszeit von 30 Minuten bearbeitet. Anschließend müssen die Schüler die Ergebnisse in einem zehn- bis 15-minütigen Vortrag präsentieren. Im mündlichen Abitur schließt sich ein ebenso langes Prüfungsgespräch an, das auch exemplarisch geübt wird. Die Gebühr von insgesamt 46 Euro für zwölf Unterrichtsstunden ist für eine Kleingruppe von sechs Personen kalkuliert. Beratung für dieses Seminar gibt es bei Fachbereichsleiterin Erika Dichant unter Telefon 02421/252579.

Zur Vorbereitung auf das Abitur in Mathe bietet der Fachbereich „Prüfungsvorbereitungen“ der VHS Rur-Eifel verschiedene Trainingskurse in Form von Repetitorien an. Der Trainingskurs Analysis für Leistungskurse wird am Montag, 26. März, und am Mittwoch, 28. März, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr in der VHS in der Violengasse durchgeführt. Analysis für Grundkurse wird am Dienstag, 27. März, und Donnerstag, 29. März, ebenfalls von 16.30 bis 20.30 Uhr durchgeführt.

Alle Teilbereiche berücksichtigt

Sämtliche Teilbereiche finden dabei Berücksichtigung. Dieser Kurs wird ab acht Personen durchgeführt und umfasst zehn Unterrichtsstunden inklusive Pausen. Die Gebühr dafür beträgt 29,50 Euro. Am Dienstag, 3. April, bietet die VHS von 16.30 bis 20.30 Uhr für Leistungskurse das Thema Analytische Geometrie/Lineare Algebra in Form eines Ein-Tages-Seminars an. Die Gebühr für fünf Unterrichtsstunden beträgt 15 Euro. Für Grundkurse wird dieses Thema am Mittwoch, 4. April, und am Freitag, 6. April, angeboten. Das Seminar umfasst zehn Unterrichtsstunden, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr, und kostet 29,50 Euro.

Der letzte Termin für die Abiturvorbereitung Mathematik richtet sich an die Leistungskurse Stochastik. Dieses Repetitorium wird am Donnerstag, 5. April, und Samstag, 7. April, angeboten. Darin werden Fragestellungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Matrizen behandelt. Unter Berücksichtigung des kommenden Zentralabiturs stehen verstärkt anwendungsorientierte Aufgaben im Fokus. Auch dieses Seminar wird jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr durchgeführt und kostet 29,50 Euro. Alle Seminare leitet der VHS-Mathematik-Dozent Ralf Kniebeler.

Anmeldungen sind noch in der VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 02421/252577 oder unter via Internet über die Seite www.vhs-rur-eifel.de mit Kursnummer möglich.