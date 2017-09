Trainer Stefan Falter gewinnt gute Eindrücke

Düren. Volleyball-Bundesligist SWD Powervolleys hat die ersten Testspiele der Saisonvorbereitung absolviert. Gegner waren die belgischen Teams VBC Waremme (in Düren), VBC Axis Guibertin (in Welkenraedt) und Noliko Maaseik (in Maaseik).

Die ersten beiden Partien gewann das Team des neuen Trainers Stefan Falter mit 3:1, gegen das Spitzenteam Maaseik gab es eine 1:3-Niederlage.

„Die Spiele haben genau den Zweck erfüllt, den wir beabsichtigt haben“, sagte Falter. „Bisher haben wir im Training so gut wie gar nicht komplex gearbeitet. Die Testspiele waren unsere ersten komplexen Einheiten. Ich habe gute Eindrücke gewonnen.“

Komplex bedeutet in Spielform, also Sechs gegen Sechs. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die erste Liga in Belgien drei Wochen vor der Bundesliga startet und die Gegner somit einem Trainingsvorsprung haben.

„Die Resultate sind sekundär. Ich habe Dinge gesehen, die mir gefallen haben“, schilderte Falter. So sei abzusehen, dass die beiden neuen Spielmacher Gilles Braas und Stijn d‘Hulst sich gut einfinden. Braas ist seit Beginn der Vorbereitung Anfang August im Training, d‘Hulst ist nach der Europameisterschaft, bei der er mit Belgien Vierter wurde, in dieser Woche zur Mannschaft gestoßen. „Bei Gilles ist zu erkennen, dass er schon einen sehr guten Draht zu seinen Mitspielern gefunden hat. Und bei Stijn wurde sehr schnell klar, dass das nicht lange dauern wird.“

Alle Spiele haben die Dürener ohne ihren Abwehrchef Blair Bann bestritten, der aufgrund von Spielen mit der kanadischen Nationalmannschaft erst Anfang Oktober zur Mannschaft stößt.