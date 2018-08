Kreuzau.

Wenn am kommenden Wochenende der „Reit- und Fahrverein Deutschritter Düren 1926“ die Rheinischen Mannschafts-Championate ausrichtet, ist Dr. Roger Haunhorst schon seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die Turniere finden sowohl in der Reitanlage an der Kuhbrücke in Düren, als auch auf dem Gelände „Am Bonsbusch“ in Kreuzau statt.